POL-SE: Hasloh - Altreifen in Buschtwiete abgelagert

Bad Segeberg (ots)

Montagmittag (13.12.2021) ist es in einem Waldstück an der Buschtwiete in Hasloh zur Ablagerung von 38 Altreifen gekommen.

Ein Zeuge hatte gegen 13:00 Uhr einen weißen Transporter mit zwei Männern bemerkt, der die Buschtwiete in Richtung Alte Landstraße befahren hatte. Das Fahrzeug hatte weißen Kennzeichenschilder mit schwarzer Schrift ohne EU-Kennzeichnung. In dem Kennzeichen sollen die Buchstaben "IF" enthalten gewesen sein.

Beamte der Polizeistation Bönningstedt zählten im Rahmen der späteren Anzeigenaufnahme 38 Altreifen, die laut einer Zeugin am Morgen noch nicht im Wald gelegen hatten.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bitten um sachdienliche Hinweise zu dem beobachteten Fahrzeug unter 04121 40920.

