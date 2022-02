Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "alle Hebel in Bewegung gesetzt" - Jungen wohlbehalten angetroffen - Familie happy ++ unter Alkohol- und Drogeneinfluss ++ ... die Polizei kontrolliert Fahrradfahrer ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.02.2022 ++

Lüneburg

Bleckede - unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Volvo stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 22.02.22 in der Ernst-August-Straße. Bei der Kontrolle des Fahrers gegen 23:10 Uhr stellten die Beamten bei diesem Alkohol- wie auch Drogeneinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Parallel verlief ein Urintest positiv auf THC, Amphetamin und Methamphetamin. Den Führerschein des Mannes konnten die Beamten nicht sicherstellen ... er hatte keinen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Lüneburg - "alle Hebel in Bewegung gesetzt" - Jungen wohlbehalten angetroffen - Familie happy

Nachdem sich eine Mutter in den Nachmittagsstunden des 22.02.22 hilfesuchend an die Polizei wandte, setzten die Beamten der Lüneburger Wache "alle Hebel in Bewegung". Der sechs Jahre alte Sohn war am Nachmittag nach dem Schulbesuch nicht zum vereinbarten Treffpunkt in der Lüneburger Innenstadt erschienen und nicht auffindbar. Es folgten ...Nahbereichsfahndung, Absuche des Schulwegs und des Schulgeländes, Anrufe/Information Taxenzentrale, KVG und Bundespolizei, Kontaktaufnahme mit Lehrerin, Freunden, Nachbarn und Bekannten ... weitere Einbindung von Streifenwagen und zwei Fahrzeugen der Lüneburger Bereitschaftspolizei ... so dass nach über zwei Stunden der Junge wohlbehalten auf dem Nachhauseweg angetroffen werden konnte.

Er hatte sich zu Fuß auf den Weg nach Hause gemacht, um möglichst wenig Umstände zu machen.

Am Abend riefen glückliche Mutter und Sohn nochmal bei der Wache an und bedankten sich überschwänglich. Die Beamten sagen: "Gern geschehen!"

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Tarmitz - in Gegenverkehr gefahren - "Wer sah schwarzen Mercedes Kombi?"

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 18.02.22 auf der Kreisstraße 2 zwischen Lüchow und Gorleben - Abzweig Tarmitz. Ein schwarzer Pkw Mercedes Kombi war gegen 10:00 Uhr mit hoher Geschwindigkeit einer Pkw-Opel-Fahrerin entgegengekommen und auf die Fahrspur der Fahrerin geraten. Die Opel-Fahrerin konnte ausweichen, so dass es zu keiner Kollision kam. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen/Hinweisgeber, die am Freitag 18.02.2022 gegen 10:00 Uhr einen schwarzer Mercedes Kombi auf der Kreisstraße 2 zwischen Lüchow und Gorleben möglicherweise aufgrund der Fahrweise wahrgenommen haben, sich mit der Polizei Lüchow, tel. 05841-122-0 bzw. -122-354, in Verbindung zu setzen.

Lüchow - ... die Polizei überwacht den Verkehr

Insgesamt neun Verkehrsverstöße ahndete die Polizei im weiteren Stadtgebiet von Lüchow in den Morgenstunden des 22.02.22. Der Schwerpunkt lag hier bei Überholverbots-, Handy- und Gurtverstößen. Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Hanstedt I, OT. Velgen - Schreckschusswaffen im Fußraum

Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen 69 Jahre alten Mann aus Uelzen. Die Polizei hatte den Senior in den Nachmittagsstunden des 22.02.22 mit seinem Pkw VW auf der Landesstraße 233 kontrolliert und dabei gegen 16:40 Uhr zwei Schreckschusspistolen in einem Waffenkoffer im Fußraum festgestellt. Der Mann besitzt keinen "kleinen Waffenschein".

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert Fahrradfahrer

Mit Schwerpunkt Fahrradfahrer kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.02.22 im Uelzener Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt zehn Verstöße aufgrund technischer Sicherheit bzw. Verkehrsverhalten.

