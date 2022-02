POL-LG: ++ tödlicher Verkehrsunfall ++ Seniorin fährt auf landwirtschaftlichen Lkw mit Anhänger auf und verstirbt in der Folge ++ Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ tödlicher Verkehrsunfall ++ Seniorin fährt auf landwirtschaftlichen Lkw mit Anhänger auf und verstirbt in der Folge ++ Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an ++ Landkreis Uelzen - Suderburg/Räber Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 24.02.22 auf der Kreisstraße 37 zwischen Räber und Suderburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war eine 83 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW gegen 14:50 Uhr auf einen landwirtschaftlichen Lkw Iveco mit Anhänger aufgefahren, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb in der Folge an der Unfallstelle. Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst konnten die Frau nur nur schwerstverletzt aus dem Fahrzeugwrack holen. Die Seniorin aus der Region verstarb kurze Zeit später an ihren Verletzungen. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Lkw mit Anhänger kurz vor der Kollision von einem Feld auf die Kreisstraße aufgefahren. Für die weitere Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Sachverständiger eingeschaltet. Dieser nahm noch in den Nachmittagsstunden seine Arbeit an der Unfallstelle auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

