Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.02.22 - 27.02.22 ++

Lüneburg (ots)

++ Presse 25.02.22-27.02.22 ++

Lüneburg

Lüneburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen Unbekannte eine Scheibe in einem Geschäft in der Straße Auf dem Kauf ein. Zu einem Einbruch kam es nicht. Hinweise nimmt die Polizei entgegen: 04131-83062215.

Lüneburg - Erneut versuchten Kriminelle, eine 85-jährige Frau am Telefon zur Herausgabe von mehreren Tausend Euro zu überreden. Die Anruferin gab sich diesmal als Tochter aus, die dringend Geld benötige, damit sie die Kosten eines Strafverfahrens begleichen könne. Die 85-jährige ließ sich glücklicherweise nicht überlisten und beendete das Gespräch.

Lüneburg - Am Samstag gegen 18 Uhr, entwendete ein alkoholisierter 37-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt in der St.-Stephanus-Passage mehrere Flaschen Alkohol. Als er das Geschäft kurz darauf erneut betrat, erkannten ihn die Mitarbeiter wieder und sprachen ihn auf den Diebstahl an. Der Mann gab einem der Angestellten einen Kopfstoß. Die Polizei verwies den Mann aus dem Geschäft und leitete Ermittlungsverfahren ein. Um 23:30 Uhr fiel der Mann erneut auf, als er lautstark auf dem St.-Stephanus-Platz herumschrie. Als er schließlich noch einen Pkw beschädigte, durfte er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Lüneburg - Die Polizei zog am Sonntagmorgen einen 26-jährigen im Fuchsweg aus dem Verkehr, der mit 2,2 Promille am Steuer seines Pkw saß. Er fuhr zunächst gegen einen geparkten Pkw, anschließend in einen Grünstreifen und entfernte sich dann, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Er durfte eine Blutprobe abgeben, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Angriff auf Polizeibeamte bei Ruhestörung In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden, bei einer wiederholten Ruhestörung in Lübbow, die eingesetzten Polizeibeamten durch die drei Verursacher tätlich angegriffen. Die drei alkoholisierten Verursacher, 19, 19 und 23 Jahre alt, verletzten sich hierbei leicht und wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben 0,71, 1,6 und 2,01 Promille.

Gefährliche Körperverletzung

Bei Erbstreitigkeiten in Woltersdorf begab sich der Täter wiederrechtlich auf das Grundstück der Opfer und griff diese mit einer Eisenkette an. Hierbei wurde eines der beiden Opfer am Kopf verletzt. Weiterhin beschädigte der Beschuldigte mit einem Unimog ein dortiges Metalltor. Bevor die Polizei eintraf konnte der Täter flüchten.

Raub in Müggenburg

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 59-jähriger Mann in seinem Haus durch drei unbekannte maskierte Täter überrascht. Einer der Täter sei mit einer Pistole bewaffnet gewesen. Unter der Anwendung von Gewalt und Drohungen mit dem Tode, händigte das Opfer 20.000 Euro in bar an die Täter aus. Diese konnten mit dem Diebesgut fußläufig flüchten. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter oder eines von ihnen benutzten Fahrzeuge geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lüchow: Tel.-Nr.: 05841/1220.

Uelzen

Ladendiebstahl Drogerie Müller

Freitag, 25.02.2022, 15:15 Uhr, Gudestraße 13, Uelzen 3 Jugendliche entwendeten bei der Drogerie Müller Parfüms im Wert von 150 Euro. Sie konnten im Rahmen der Fahndung gestellt werden.

Unfallflucht

Freitag, 25.02.2022, 19:30 Uhr - Samstag 26.02.2022, 07:30 Uhr, 29525 Uelzen, Tile-Hagemann-Straße 17 Im benannten Zeitraum wird ein in der Parkbucht neben der Fahrbahn geparkter Pkw VW Golf durch ein unbekanntes Kraftfahrzeug, vermutlich Ford Fiesta oder ähnlich, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der rechte Außenspiegel des Verursachers konnte am Unfallort sichergestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Uelzen, Tel.: 0581-9300

Versammlung gegen den Krieg in der Ukraine Samstag, 26.02.2022, 12:00 Uhr - 13:15 Uhr 29525 Uelzen, Herzogenplatz Bis zu 200 Menschen haben sich am Samstag in der Uelzener Innenstadt solidarisch mit den Menschen in der Ukraine gezeigt und gegen den Krieg demonstriert.

Randalierer

Sonntag 27.02.2022, 00:40 Uhr 29571 Rosche Nach einer Ruhestörung wird der alkoholisierte Verursacher zur Ruhe ermahnt. Da er anschließend zu randalieren beginnt muss er in der Zelle übernachten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell