Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Werkstatt - Werkzeuge erbeutet ++ Gartenzaunelemente heruntergerissen ++ Brand eines Wäschetrockners - Großeinsatz für Feuerwehren ++ "Handgemenge" nach Zutrittsverbot ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.02.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Werkstatt - Werkzeuge erbeutet

In das Gebäude/Werkstatt einer Dachdeckerei brachen Unbekannte in den frühen Abendstunden des 27.02.22 gegen 18:00 Uhr ein. Die Täter hatten einen Zaun aufgeschnitten, ein Rolltor aufgebrochen und diverse hochwertige Werkzeuge abtransportiert. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnmobil - Bargeld, Rucksack und Navi weg

In ein auf dem Parkplatz der Sülzwiesen Am Bargenturm abgestelltes Wohnmobil Fiat aus Salzwedel brachen Unbekannte im Verlauf des 27.02.22 zwischen 11:00 und 16:00 Uhr ein. Die Täter warfen ein Fenster mit einem Gullydeckel ein, gelangten ins Fahrzeug und erbeuteten Bargeld, einen Rucksack sowie ein Navigationsgerät. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

In ein Einfamilienhaus im Ulmenweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 28.02.22 ein. Die Täter warfen einen Stein durch das Glas einer Eingangstür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Schaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines auf dem Parkplatz in der Theodor-Haubach-Straße abgestellten Pkw VW Golf zerstachen Unbekannte im Zeitraum vom 25. bis 27.02.22. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Gartenzaunelemente heruntergerissen

Gut 25 Meter Gartenzaunelemente rissen Unbekannte in den Nachtstunden zum 28.02.22 im Bereich eines Grundstücks in der Schützenstraße herunter. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro. Anwohner konnten gegen 03:00 Uhr einen der Täter beobachten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigungen

Einen Sachschaden von gut 900 Euro verursachten Vandalen im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 25. und 28.02.22 an Schulgebäuden im Oedemer Weg sowie in der Walter-Bötcher-Straße. In beiden Fällen wurden Scheiben durch eine Tasse sowie einen Stein beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diesel aus Lkws abgezapft

Gut 900 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 25. und 27.02.22 aus zwei in der Zeppelinstraße abgestellten Lkw Mercedes und Krone ab. Zuvor hatten die Täter die Tankdeckel aufgebrochen. Es entstand ein Schaden von gut 1.700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 27.02.22 in der Dahlenburger Landstraße. Dabei waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Brand eines Wäschetrockners - Großeinsatz für Feuerwehren

Zu einem Brand eines Wäschetrockners in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Körner-Straße kam es in den Abendstunden des 27.02.22. gegen 19:00 Uhr war es vermutlich aufgrund einer technischen Ursache zum Brand des Trockners gekommen. Die beiden Bewohner*innen, ein 39-Jähriger sowie eine 33-Jährige, erlitten durch Rauchgase leichte Verletzungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Groß-/ Löscheinsatz und evakuierten das Mehrfamilienhaus. Bis auf die betroffene Wohnung waren alle Wohneinheiten nach Abschluss der Löscharbeiten weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Uelzen

Bad Bevensen - "Handgemenge" nach Zutrittsverbot

In eine Spielhalle in der Lüneburger Straße versuchte ein betrunkener 42-Jähriger trotz mehrmaligen Zutrittsverbot in den Abendstunden des 27.02.22 zu gelangen. Der Eigentümer untersagte es dem stark alkoholisierten mehrfach, so dass es gegen 19:00 Uhr zu einem Handgemenge kam. Der Betrunkene gab dem Eigentümer einen Kopfstoß und verletzte diesen am Jochbein. Im weiteren Verlauf stürzte auch der 42-Jährige eine Treppe herunter und verletzte sich am Kopf. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Zuvor hatte der Mann in der Medinger Straße gegen Fenster und Rollläden einer Praxis geschlagen und gegen die Eingangstür "gepinkelt". Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzungen und Sachbeschädigung.

Bad Bodenteich - verwirrter und renitenter Mann - Behandlung in Psychiatrie veranlasst

Ein betrunkener und verwirrter Mann mit einem E-Scooter wurde der Polizei in den Abendstunden des 27.02.22 im Bereich eines Waldwegs Auetal gemeldet. Der Mann war gegen 19:30 Uhr gestürzt und hatte mit einer Kettensäge hantiert und Passanten angeschrien. Als alarmierte Polizeibeamte eintrafen, leistete der unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehende 36-Jährige aktiv Widerstand. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Psychiatrische Klinik eingewiesen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 60 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.02.22 in der Tile-Hagemann-Straße. Der Mann war gegen 14:30 Uhr zuvor mehrmals in den Gegenverkehr geraten und prallte auch gegen einen geparkten Pkw. Bei dem Seat-Fahrer wurde Drogen- und Medikamenteneinfluss festgestellt. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt. Parallel wurden bei dem 60-Jährigen sowie in der Wohnung des Mannes Cannabis sowie Medikamente sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.02.22 in der Salzwedeler Straße. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs.

Soltendieck - Beule in Pkw gefahren - "Wer erinnert sich an das 4. Adventswochenende"

In die Beifahrertür eines auf dem Parkplatz des Bahnhofes in der Bahnhofstraße fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug bereits im Verlauf des Adventswochenende zwischen dem 18. und 19.12.21. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

