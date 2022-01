Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Am 05.01.2022, im Zeitraum 13:00 Uhr bis 13:40 Uhr kam es in der Wielandstraße in Apolda zu einer Unfallflucht. Ein 31jähriger Jaguarfahrer hatte seinen Pkw am Unfallort abgestellt. Als er sein Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass ein anderer gegen den Jaguar gestoßen sein muss, da dieser Schäden an der vorderen Stoßstange aufwies. Er benannte nun zwar einen möglichen Unfallverursacher, dieser jedoch stritt die Tatbeteiligung ab. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell