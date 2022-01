Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Stein beschädigt

Jena (ots)

Eine Werbetafel an einer Haltestelle in der Rudolstädter Straße in Jena beschädigten Unbekannte am Dienstagabend in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr. Mit einem Stein, welcher sich auch noch vor Ort befand und spurentechnisch behandelt wurde, zerstörten der oder die Täter die Schautafel und verursachten somit Schaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro.

