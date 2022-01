Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen entwendet

Jena (ots)

Gleich doppelt zugeschlagen hat ein Unbekannter in den Kieswiesen in Jena. Am Dienstagnachmittag meldete sich eine 19-Jährige und teilte mit, dass die vordere Kennzeichentafel ihres Fahrzeugs gestohlen wurde. Doch auch bei dem Fahrzeug, welches vor ihr geparkt hatte, fehlte das vordere Kennzeichen. Eine Anzeige wegen Diebstahls war die logische Konsequenz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell