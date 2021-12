Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Getunte Motorroller bei Schwerpunktkontrollen aufgefallen

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstag hat die Polizei im Kreis Paderborn Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Über 100 Tempoverstöße fielen den Einsatzkräften auf. Zwei technisch veränderte und viel zu schnelle Motorroller stellte die Polizei sicher und zeigte die Fahrer an.

Mit Lasergeräten überwachten Einsatztrupps das Tempo in Hövelhof in einer 30er-Zone vor einer KiTa, auf der B68 bei Dörenhagen sowie auf der B64 und der B1 bei Paderborn. Die "Temposünder" wurden sofort angehalten. 31 Fahrerinnen oder Fahrer mussten Verwarnungsgelder bezahlen und gegen 27 weitere wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Niemand war jedoch so schnell, dass Punkte oder Fahrverbote fällig waren. Ein ziviles Messfahrzeug mit Lichtschrankensystem war auf der Westenholzer Straße bei Delbrück eingesetzt, wo 50 Verstöße auffielen. Die Betroffenen bekommen in Kürze Post und Gelegenheit, sich zu den Tempo-Vorwürfen zu äußern. Auch hier sind Bußgelder fällig.

Für zwei Jugendliche gab es Geschwindigkeitskontrollen anderer Art - mit rigorosen Konsequenzen:

Um 07.25 Uhr fiel auf der Driburger Straße in Paderborn ein zügig fahrender Motorroller mit Versicherungskennzeichen auf. Die Einsatzkräfte stoppten den 17-jährigen Fahrer. Der konnte eine Mofa-Prüfbescheinigung als Fahrlegitimation vorlegen, eine Betriebserlaubnis und die Versicherungsbescheinigung hatte er nicht dabei. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass am Roller das Versicherungskennzeichen eines anderen Mofas angebracht war. Der Roller war nicht versichert. Zudem gab der Jugendliche technische Veränderungen zu, die laut seinen Angaben kaum zu einer Geschwindigkeitserhöhung führen würden. Das allerdings konnten die Polizisten mit Hilfe eines Rollenprüfstandes widerlegen. Auf bis zu 85 km/h ließ sich der getunte Roller auf dem Messstand beschleunigen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei informierte die Eltern des 17-Jährigen, der sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz sowie wegen Urkundenfälschung verantworten muss. Die technischen Veränderungen ziehen ein Bußgeldverfahren nach sich.

Ähnliche rechtliche Folgen mit Ausnahme des Vorwurfs einer Urkundenfälschung muss auch ein 16-Jähriger tragen, der mit seinem Roller 15 Minuten später ebenfalls an der Driburger Straße kontrolliert wurde. An seinem als Mofa versicherten Motorroller war zwar das korrekte Versicherungskennzeichen angebracht, aber das Fahrzeug war tatsächlich noch schneller als der erste Roller. Über 100 km/h konnten anhand der Umdrehungswerte des Rollenprüfstandes errechnet werden. Zu den technischen Veränderungen an seinem Roller machte der Jugendliche keine Angaben. Auch das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Straf- sowie Bußgeldverfahren gegen den 16-Jährigen eingeleitet.

#PassAuf! Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen. Geschwindigkeit ist bei Verkehrsunfällen immer ein entscheidender Faktor, der über Leben und Tod entscheiden kann. Tempolimits dienen der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Neben regelmäßigen Schwerpunktkontrollen wie am Donnerstag führt die Kreispolizeibehörde Paderborn täglich Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet durch.

Foto:

Zwei getunte Roller stellte die Polizei an der Driburger Straße sicher. Mit Hilfe des mobilen Rollenprüfstands können Polizisten vor Ort Anhaltswerte zur erreichbaren Geschwindigkeit von Zweirädern ermitteln.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell