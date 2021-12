Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt an Autobahn-Auffahrt missachtet - zwei Schwerletzte

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall an Kreuzung L756/L818 und der A33-Anschlussstelle Borchen-Etteln sind am Donnerstag zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden.

Eine 18-jährige Opel-Astra-Fahrerin fuhr gegen 10.55 Uhr auf der L756 aus Borchen-Alfen kommend in Richtung Autobahn. An der Kreuzung mit der L818 beabsichtigte die junge Fahrerin geradeaus auf die A33 in Richtung Brilon zu fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der L818 von Böddeken nach Henglarn fahrenden VW Polo. Das von einer 77-jährigen Frau gesteuerte Auto prallte gegen den querenden Opel Astra. Die Autos schleuderten in die Autobahnauffahrt. Während der Polo mit Totalschaden auf der Mittelinsel zum Stillstand kam, prallte der Opel gegen die Leitplanken. Das Fahrzeug blieb total beschädigt an der abfallenden Böschung liegen. Beide Unfallbeteiligte erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden am Unfallort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Die Anschlussstelle musste bis in den Nachmittag für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.

