Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Altenbeken (ots)

(mb) In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses Am Lindenhof ist in den letzten Tagen eingebrochen worden.

Die Bewohner waren von Sonntag (05.12.2021), 10.00 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, nicht zuhause. In diesem Zeitraum traten der oder die Täter die Gartentür ein und gelangten hinter das Haus. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Sie suchten nach Wertsachen und stahlen Schmuck, Armbanduhren sowie mehrere hochwertige Whiskey-Flaschen und einen Reise-Rollkoffer, mit dem die Beute vermutlich abtransportiert wurde.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Die Polizei appelliert: Wer unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im eigenen Wohnumfeld bemerkt oder sonst ungewöhnliche Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und umgehend die Polizei über die 110 verständigen.

Fragen zum Einbruchschutz beantwortet das Kommissariat Kriminalprävention unter der Rufnummer 05251/3063900. Weitere Informationen, Erreichbarkeiten und weiterführende Links sind auf der Internetseite der Polizei Paderborn eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz .

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell