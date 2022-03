POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 04.-06.03.2022++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom Wochenende 04.-06.02.2022 Stadt und Landkreis Lüneburg:

In der Nacht zu Samstag gerät gegen 02.10 Uhr zwischen den Ortschaften Oertzen und Embsen eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Straßenbaum. Die junge Frau verletzte sich dabei schwer am Bein.

Am Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr nutzen unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Hauseigentümerin eines Hauses in Wittorf und gelangen über ein Fenster in das Haus. Hier werden Räume durchsucht und eine größere Menge Bargeld entwendet.

In der Nacht zu Samstag kam es zu zahlreichen zerstochenen Autoreifen im Stadtgebiet. Im Bereich Neuhagen wurde an mind. 6 Fahrzeugen ein oder mehrere Reifen zerstochen. Ebenso wurden im Bereich der Sülzwiesen/ Am Bargenturm/ Grasweg mind 19 Pkw durch Reifenstechen beschädigt.

Unter dem Einfluß von Drogen wurde am Samstag gegen 16.15 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Boecklerstraße mit einem Pkw angehalten und kontrolliert. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ebenso erging es am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr einem 21-jährigen mit seinem Pkw in der Hamburger Straße. Auch hier schlug der Drogentest positiv an.

Ein falscher Polizeibeamter rief am Freitagnachmittag wiederholt bei einer 89-jährigen Lüneburgerin an und erschlich sich das Vertrauen. Es gelang ihm letztlich, die Dame dazu zu bewegen, mehrere EC-Karten und Bargeld vor ihrer Tür abzulegen. Diese wurden von Unbekannten abgeholt. Als dann auf Bitten von Bekannten die echte Polizei in Uniform bei ihr erschien, telefonierte sie weiterhin mit den falschen Polizisten. Diese versuchten nun, Daten über ihre Sparkonten zu erlangen. Die Dame war bis zum Ende verunsichert, wem sie nun letztlich glauben soll. Wie hoch letztlich der finanzielle Schaden sein wird ist unbekannt, da die Kontonummern nicht bekannt waren und somit keine Kontosperrungen erfolgen konnten.

Unbekannte hebeln am frühen Samstagabend verschiedene Scheunen und Lagerräume des Waldfriedhofs Lüneburg auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Ein 27-jähriger befährt am Samstagabend gegen 19.00 Uhr die Pieperstraße in Bardowick und gerät in einer Kurve gegen den Bordstein. Er stürzt und wird schwerverletzt ins Lüneburger Klinikum gebracht. Am Samstagabend traf sich die sog. Tuningszene auf einem großen Parkplatz Auf den Blöcken. Da die Polizei hiervon Kenntnis hatte, wurden gezielte Kontrollen durchgeführt. Von den ca. 300 "aufgemotzten" Fahrzeugen wurden zahlreiche kontrolliert und 20 beanstandet. Vielfach war die Betriebserlaubnis aufgrund von Anbauteilen erloschen. Am Wochenende kam es vermehrt zu Geldbörsendiebstählen speziell bei Discountermärkten im Stadtgebiet und in Adendorf. Zum Teil wurden Geldbörsen aus Einkaufswagen aber auch am Körper getragene Portmonees entwendet.

Polizeikommissariat Lüchow:

Drei Mal Fahren unter Einfluss

Am Samstagmorgen wurde gegen 10:20 Uhr ein 47-jähriger E-Scooter Fahrer in Lüchow kontrolliert. Dabei wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille festgestellt. Weiter wurde festgestellt, dass der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Samstagabend um 19:15 Uhr wurde in Lüchow ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher seinen PKW unter dem Einfluss von THC geführt hat. Der 31-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde um 04:00 Uhr morgens in Dannenberg ein Fahrzeug von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 38-Jährige Fahrzeugführer seinen PKW unter dem Einfluss von Alkohol geführt hat. Es wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,80 Promille festgestellt. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Strohballenbrand in Lanze

Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten am Freitagabend gegen 21:10 Uhr an der K4 zwischen Prezelle und Lanze zwei Quarderballen Stroh in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Lanze, Lömitz und Prezelle gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Brand in Küsten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde kurz nach Mitternacht der Brand einer Gebüsch- und Geästaufschüttung, welche als Osterfeuer angedacht war, gemeldet. Durch die Ortsfeuerwehren Karmitz, Küsten, Göttien und Tüschau wurde der Brand gelöscht und eine Ausweitung der Flammen konnte verhindert werden. Bei dem Brand wurde eine Fläche von 6qm betroffen.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ist es auf der K8 zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der aus Sallahn in Richtung Lüchow fahrende Sprinterfahrer beabsichtigte, das vor ihm fahrende landwirtschaftliche Gespann zu überholen. Dabei übersah der Sprinterfahrer, dass der landwirtschaftliche Zug dabei war, nach links auf ein Feld abzubiegen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden der Führer des landwirtschaftlichen Gespanns (52 Jahre) und ein Insasse aus dem Sprinter (50 Jahre) leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von geschätzt 3500 Euro.

Polizeikommissariat Uelzen

Sa., 05.03.2022, gegen 16:30 Uhr, 29574 Ebstorf, Westerholz Ein 50-jähriger Mann aus Eimke führt einen nicht zugelassenen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht; ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,91 Promille. An dem nicht zugelassenen PKW ist ein Kennzeichen eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges montiert, dessen grüne Schrift mit einem schwarzen Stift übermalt wurde.

Fr., 04.03.2022 17:00 - Sa., 05.03.2022 13:00, 29525 Uelzen, Oldenstädter Straße 74 A Durch nicht bekannte Täter kommt es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Farbschmiererei an einem Planenverdeck eines LKW. Hinweise nimmt die Polizei in Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Sa., 05.03.2022 12:00 - 13:00, 29525 Uelzen, Herzogenplatz Eine angezeigte und von der Hansestadt Uelzen mit Auflagen bestätigte Versammlung / Mahnwache mit dem Motto "stand with Ukraine" wurde mit geschätzten 350 TN und einem friedlichen, störungsfreien Verlauf durchgeführt.

