Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bad Bevensen - Diebstahl aus Lagerschuppen - Rasenmäher entwendet - Hinweise ++ Jameln - mehrere Pkw und Traktor überholt - mit Gegenverkehr leicht kollidiert und abgehauen - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 04.03.2022

Lüneburg

Lüneburg - Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof - Täter gefasst

Am Nachmittag des 03.03. wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein Jugendlicher aktuell eine Hauswand in Bahnhofsnähe besprühe. Durch die alarmierte Polizei konnte der mutmaßliche Täter, ein 14 Jahre alter Jugendlicher, in einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Willy-Brandt-Straße angetroffen werden. Der Sachschaden am Gebäude liegt bei gut 1500 Euro. Die Polizei ermittelt aktuell, auch bezüglich zurückliegender gleichgelagerter Straftaten.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 03.03. gegen 12:45 Uhr in der Straße Blümchensaal. Eine 19-jährige Radfahrerin überquerte die Straße, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Hierbei übersah sie einen 22-Jährigen mit seinem Pkw VW, sodass es trotz Vollbremsung zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Lüneburg - Außenspiegel abgefahren - Fahrer flüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Morgen des 03.03. zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Straße Stadtkoppel. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen geparkten Pkw Skoda Fabia und entfernte sich im Anschluss. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Morgen des 04.03. wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Konsul-Wester-Straße festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer eines Pkw Audi unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Die Weiterfahrt wurde dem 33-Jährigen untersagt.

Dannenberg - Flüchtiger Unfallverursacher - Zeugenhinweise

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Morgen des 04.03. in der Marschtorstraße auf einem Parkplatz einen Verkehrsunfall. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Ausparken das Heck eines geparkten PKW Suzuki Splash und entfernte sich im Anschluss. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Jameln - mehrere Pkw und Traktor überholt - mit Gegenverkehr leicht kollidiert und abgehauen - Zeugen gesucht

Nach dem Fahrer eines Pkw VW Golf fahndet die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht nach einem missglückten Überholmanöver in den Mittagsstunden des 02.03.22 auf der Bundesstraße 248. Der Golf-Fahrer war gegen 11:00 Uhr von Tramm in Richtung Jameln unterwegs, überholte vier Pkw sowie einen Traktor und touchierte dann einen entgegenkommenden Pkw Jaguar eines 57-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Der Golf-Fahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 18 Jahre alten Fahranfänger mit einem Pkw Renault stoppte die Polizei in den Abendstunden des 03.03.22 in der Lüchower Straße. Bei dem jungen Mann, der erst seit Kurzem seinen Führerschein hat, wurde gegen 18:10 Uhr der Einfluss von Drogen festgestellt. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - renitenter Mann in psychiatrische Klinik eingewiesen - nach Vorfall am Morgen weiterhin aggressiv - Polizeibeamte angegriffen

Nach dem Vorfall in den Morgenstunden des 03.03.22 in der Bahnhofstraße (s.u. und Pressemitteilung v. 03.03.22) verhielt sich der 55 Jahre Uelzener weiterhin aggressiv. Auch aufgrund einer Vielzahl von Vorfällen der Vergangenheit suchten Polizeibeamte den Mann in den Nachmittagsstunden auf, um u.a. eine sog. Gefährderansprache durchzuführen. Dabei griff der Mann die Beamten an und verletzte einen Beamten im Gesicht (Kratzer). Im Anschluss leistete der 55-Jährige mehrfach Widerstand, versuchte die Beamten zu verletzten und bespuckte diese. Auch im Rahmen der weiteren Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 55-Jährige aggressiv, beleidigte die Anwesenden, randalierte im Gewahrsam und verunreinigte dieses. Er wurde in der Folge durch einen Arzt und einen Beamten des LK Uelzen zwangseingewiesen und der Psychiatrischen Klinik Uelzen mittels KTW unter pol. Begleitung zugeführt.

Hintergrund/Pressemitteilung v. 03.03.22

Weil sie mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg fuhr, "bepöbelte" ein 55-Jähriger in den frühen Morgenstunden des 03.03.22 gegen 06:45 Uhr in der Bahnhofstraße eine 37 Jahre alte Uelzenerin. In der Folge fuhr der Mann hinter der jungen Frau hinterher, stellte sich ihr in den Weg, um sie an der Weiterfahrt zu hindern und sie zur Rede zu stellen. Ein 35-Jähriger kam der Frau zur Hilfe. Dabei kam es zu einem Handgemenge mit dem aufgebrachten 55-Jährigen, der dem 35-Jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Polizei ermittelt.

Bad Bevensen - Rucksack gestohlen

Den Rucksack eines 54-Jährigen stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 01.03.22 in der Bahnhofstraße. Neben persönlichen Papieren befand sich darin auch Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Radfahrer übersehen - leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es in den Mittagsstunden des 03.03.22 in der Bremer Straße - Einmündung Hafenstraße. Ein 55-Jähriger war gegen 13:15 Uhr mit seinem Pkw Daimler nach links in die Bremer Straße eingebogen und übersah dabei den von links kommenden 62 Jahre alten Radfahrer. Dieser wurde über die Motorhaube in die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen - Geschwindigkeitskontrolle vor dem Lessing Gymnasium

Am Morgen des 04.03. wurden Geschwindigkeitskontrollen in der Ripdorfer Straße vor dem dortigen Lessing Gymnasium durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h konnten innerhalb einer Stunde fünf Verstöße festgestellt werden.

Bad Bevensen - Diebstahl aus Lagerschuppen - Rasenmäher entwendet - Hinweise

Zwischen dem 03.03. und dem 04.03. kam es auf dem Friedhof an der Demminer Allee zu einem Diebstahl aus einem Lagerschuppen. Durch vermutlich mehrere unbekannte Täter wurde die Scheibe eines Schuppens eingeschlagen und sich so gewaltsam Zutritt verschafft. Aus dem Schuppen wurde unter anderem ein Aufsitzrasenmäher der Marke Stiga in der Farbe gelb/schwarz entwendet. Zudem wurde ein tragbarer Kompressor der Marke Stanley in der Farbe gelb entwendet. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro.

Hinweise zu Personen oder auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell