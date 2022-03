Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Zaun des Wasser- und Schifffahrtsamtes entwendet - Zeugenhinweise ++ Lüneburg - Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht ++ Bad Bevensen - Einbruch in Kurhaus ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 08.03.2022

Lüneburg

Bleckede - Zaun des Wasser- und Schifffahrtsamtes entwendet - Zeugenhinweise

Zwischen dem 04.03. und dem 07.03. kam es zu einem Diebstahl von mehreren Doppelstabmatten eines Zaunes, welcher das Wasser- und Schifffahrtsamt in der Wendischthuner Straße umfriedete. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche bei Einbruch in Schule erwischt

Am Abend des 07.03. kam es gegen 19:30 Uhr in eine Schule in der Walter-Bötcher-Straße zu einem versuchten Einbruch. Zunächst Unbekannte versuchten eine Seitentür des Gebäudes aufzuhebeln, wobei sie jedoch durch eine anwesende Lehrkraft gestört wurden. Die Täter flüchteten daraufhin. Im Rahmen einer Fahndung konnte durch die Polizei eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren aufgegriffen werden. Die Polizei ermittelt. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt mit mehr als zwei Promille - Führerschein sichergestellt

Bei einer Verkehrskontrolle am Abend des 07.03. in der Lindenstraße wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 33-Jährigen untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bereits am 03.03. kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bülows Kamp. Ein bisher unbekannter, vermutlich männlicher, Fahrzeugführer eines Pkw VW touchierte vermutlich während des Ausparkens einen links daneben geparkten Pkw Audi. Durch einen bisher unbekannten Zeugen wurde der Vorfall beobachtet und dem Besitzer des Geschädigten Pkw zugetragen.

Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, zu melden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Abend des 07.03. in der Continentalstraße wurde festgestellt, dass der 31-jährige Fahrer eines E-Scooters unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf mehrere Wirkstoffe, unter anderem Kokain und THC. Außerdem hatte der E-Scooter nicht den erforderlichen Versicherungsschutz, sodass den 31-Jährigen nun mehrere Strafverfahren erwarten.

Lüchow - Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall - Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Morgen des 01.03. zwischen 11:20 Uhr und 11:50 Uhr an einem Parkstreifen in der Burgstraße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in/aus eine/r Parklücke einen geparkten Pkw VW Golf. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro im linken Bereich des Heckstoßfängers. Der Verursacher flüchtete im Anschluss.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Häusliche Gewalt zwischen Partnern - Wegweisung erteilt

Am Abend des 07.03. kam es innerhalb einer Wohnung zwischen einem 55-Jährigen und seiner Lebensgefährtin zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 55-Jährige schlug seiner Freundin nach ersten Erkenntnissen unter anderem ins Gesicht, sodass diese leicht verletzt wurde. Durch die alarmierte Polizei sollte der 55-Jährige aus der Wohnung weggewiesen werden. Im Rahmen dessen schlug dieser unvermittelt einen Polizeibeamten und verletzte auch diesen leicht. Der Verursacher wurde im Anschluss ins Polizeigewahrsam verbracht.

Bad Bevensen - Einbruch in Kurhaus - Diebe flüchten mit Beute - Hinweise

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht vom 06.03. auf den 07.03. in Büroräume des Kurhauses an der Dahlenburger Straße. Unbekannte gelangten in das Objekt und durchsuchten nach ersten Erkenntnissen die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Entwendet wurde unter anderem eine Spiegelreflexkamer. Eine Spurensicherung im Objekt wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Wrestedt - Autofahrerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 07.03. gegen 19:45 Uhr wurde durch die Polizei eine Verkehrskontrolle in der Esterholzer Straße durchgeführt. Die 42-jährige Fahrerin eines Pkw Ford führte diesen nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Amphetamin und Kokain, dies bestätigte ein durchgeführter Urintest. Die Weiterfahrt wurde der 42-Jährigen untersagt.

