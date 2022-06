Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aufbruch eines Fotoautomaten - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Bislang unbekannten Tätern gelang es in den vergangenen Tagen einen Fotoautomaten in der Ludwigstraße in Mainz aufzubrechen und hieraus Bargeld in vierstelliger Höhe zu erbeuten.

Der Polizei wurde am Dienstagmorgen ein offenstehender Automat in der Mainzer Altstadt gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten Hebelmarken, sowie das fehlende Geld aus der darin befindlichen Kasse fest. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf vergangenen Samstagnachmittag bis gestern Morgen ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die an dem genannten Fotoautomaten in den vergangenen Tagen auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell