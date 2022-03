POL-RTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Während der Fahrt mit Waffe gedroht+++

Bad Schwalbach (ots) - In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Kirchstraße in Bad Schwalbach zum Brand von drei Fahrzeugen. Sowohl ein Opel als auch ein etwa 70 Meter entfernter LKW gerieten in Brand. Der brennende LKW fing an zu rollen und stieß gegen einen geparkten Lieferwagen, der ebenfalls Feuer fing. Die Brände wurden durch die Feuerwehr Bad Schwalbach, die mit allen Ortsteilen angerückt war, gelöscht. An allen ...

