POL-RTK: +++Drogen im Fahrzeug aufgefunden - Wohnungsdurchsuchungen folgen+++Mehrere Straftaten in einer Nacht - Untersuchungshaft+++Einbruch in Getränkemarkt+++

1. Drogen im Fahrzeug aufgefunden - Wohnungsdurchsuchungen folgen, Idstein, Wiesbadener Straße, Montag, 28.03.2022, 23:45 Uhr

(he) Am Montag, dem 28.03.2022 entdeckte die Idsteiner Polizei bei der Durchsuchung eines Pkw eine nicht geringe Menge Drogen, woraufhin durch die Staatsanwaltschaft zwei Wohnungsdurchsuchungen in Frankfurt angeordnet wurden. Auch hier wurde die Polizei in einer Wohnung fündig. Gegen 23:45 Uhr stoppte eine Streife der Idsteiner Polizei in der Wiesbadener Straße einen VW und führte eine Verkehrskontrolle durch. In dem Pkw saßen der 26-jährige Fahrer sowie ein 37-jähriger Beifahrer; beide aus Frankfurt stammend. Im Rahmen der Kontrolle wurde zunächst bei einer Person eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung des Pkw konnte eine ganze Plastiktüte mit Cannabis entdeckt werden. Weiterhin fanden die Einsatzkräfte mehrere Mobiltelefone und über 3.000 Euro Bargeld. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Durchsuchungen der Wohnanschriften der zwei Männer in Frankfurt angeordnet. In einer Wohnung konnten weitere Drogen und andere Utensilien, welche mutmaßlich auf einen Handel mit Betäubungsmittel hinweisen könnten, aufgefunden und sichergestellt. Während den polizeilichen Maßnahmen auf einer Polizeidienststelle stellten die Einsatzkräfte weiterhin fest, dass der Fahrer versuchte, sich mit einem nicht ihm gehörenden Personaldokument auszuweisen. Einhergehend mit dieser Tatsache kam auch ans Tageslicht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen wurden die Männer wieder von der Dienststelle entlassen.

2. Mehrere Straftaten in einer Nacht - Untersuchungshaft, Oestrich-Winkel, Markt, Kranenstraße, Rheingaustraße, Freitag, 25.03.2022, 00:10 Uhr bis 01:55 Uhr

(he)Am vergangene Wochenende nahm die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis einen jungen Mann fest, der innerhalb kürzester Zeit mehrere Einbrüche begangen hatte. Der polizeibekannte Mann, welcher wegen zum Teil gleichgelagerter Delikte schon zu Haftstrafen verurteilt worden war, wurde nun zum Zwecke der Untersuchungshaft erneut in eine JVA eingeliefert. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich der 24-Jährige zunächst unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Als er dort von Anwohnern aufgefordert wurde, das Haus zu verlassen, weigerte er sich zunächst. Stattdessen riss er einem Anwesenden das Handy aus der Hand, als dieser gerade mit der Polizei telefonierte und um Hilfe bat. Während man auf das Eintreffen der Polizei wartete, trat der 24-Jährige noch eine Wohnungstür ein und beschädigte diese. Erst auf Ansprache durch die Polizei gab er das zuvor an sich genommene Handy wieder heraus. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Da es nun im Laufe der nächsten 90 Minuten in Oestrich-Winkel zu zwei weiteren Einbrüchen kam, bei denen der Täter ebenfalls Türen eintrat und in einem Fall eine Täterbeschreibung abgegeben werden konnte, welche auf das Aussehen des zuvor kontrollierten, polizeibekannten Mannes passte, wurde die Anschrift seiner Familie aufgesucht. Hier wurde man von Familienmitgliedern schon erwartet und in die Wohnung gebeten. Weiterhin wurde der Polizei Diebesgut übergeben, welches in Teilen den zuvor polizeilich aufgenommenen Einbrüchen zugeordnet werden konnte. Der 24-jährige Sohn war ebenfalls in der Wohnung, wurde festgenommen und am nächsten Tag einem Richter vorgeführt. Dieser erlies auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einen entsprechenden Haftbefehl.

3. Einbruch in Getränkemarkt,

Walluf, Am Klingenweg, Mittwoch, 30.03.2022, 01:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in Walluf ein. Aufgrund einer Alarmauslösung wurden Streifen der Polizei in die Straße "Am Klingenweg" entsandt. Die Beamten endeckten frische Einbruchsspuren an einem Getränkemarkt. Es befanden sich keine Täter mehr im Markt oder in der Umgebung. Nach ersten Ermittlungen hatten die unbekannten Täter eine Schiebetür am Eingang aufgebrochen und waren so in das Gebäude gelangt. Dort brachen sie dann mehrere Schränke und Behältnisse auf und entwendeten Zigarettenstangen. Anschließend entkamen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Sachschaden und Diebesgut werden auf insgesamt 4.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

4. Betrug mittels Chatnachrichten,

Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Montag, 28.03.2022, 12:50 Uhr bis Dienstag, 29.03.2022, 11:40 Uhr

(wie) In den letzte Tagen wurde eine Frau über Chatnachrichten dazu gebracht Betrügern Geld zu überweisen. Eine Seniorin wurde über eine Chatnachrichten-App von unbekannten Tätern kontaktiert. Diese gaukelten der Frau vor, dass es sich bei dem Gesprächspartner um ihre Tochter handeln würde. Als sie das Vertrauen gewonnen hatten, forderten sie Geld von der Frau. Die Seniorin überwies schließlich 1.000 EUR an die Betrüger. Als klar wurde, dass die Tochter kein Geld von ihrer Mutter verlangt hatte, war es bereits zu spät. Die Polizei rät: Gehen Sie niemals auf Geldforderung per Chatnachrichten oder am Telefon ein. Kontaktieren sie Ihre Familienmitglieder oder Freunde, wenn sich jemand mit einer unbekannten Nummer für sie ausgibt. Sprechen Sie mit Ihren Eltern und Großeltern und klären Sie sie über die niederträchtigen Maschen der Betrüger auf.

5. Autofahrer schläft am Steuer ein und fährt gegen Laterne, Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Dienstag, 29.03.2022, 18:40 Uhr

(wie) Am Dienstagabend ist in Wehen ein junger Mann am Steuer seines Autos eingeschlafen und dadurch gegen eine Laterne gefahren. Der 18-Jährige befuhr mit einem Kia die Platter Straße entlang. Nach seinen Angaben fiel er in einen Sekundenschlaf und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Der Kia prallte dann gegen eine Straßenlaterne die sich dadurch gegen die Dachregenrinne eines Hauses neigte und diese auch beschädigte. Der Schaden wird auf knapp 6.000 EUR geschätzt.

Autobahnpolizei

1. Auffahrrampen gestohlen,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Dienstag, 29.03.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 30.03.2022, 04:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden auf einem Autobahnparkplatz bei Niedernhausen Auffahrrampen aus einem LKW gestohlen. Ein 60-Jähriger hatten mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatz Theißtal-West angehalten und verbrachte dort die Nacht. Als er am frühen Morgen sein Führerhaus verließ und den Sattelzug vor Abfahrt kontrollieren wollte, entdeckte er das Fehlen der Auffahrrampen am Auflieger. Unbekannte Täter hatten offensichtlich im Laufe der Nacht die Vorhängeschlösser an den Rampenschächten aufgebrochen und die Alu-Rampen dann komplett entwendet. Der Wert des Stehlgutes wird auf 2.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegen.

