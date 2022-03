PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Brand mehrerer Fahrzeuge in Bad Schwalbach +++

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Kirchstraße in Bad Schwalbach zum Brand von drei Fahrzeugen. Sowohl ein Opel als auch ein etwa 70 Meter entfernter LKW gerieten in Brand. Der brennende LKW fing an zu rollen und stieß gegen einen geparkten Lieferwagen, der ebenfalls Feuer fing. Die Brände wurden durch die Feuerwehr Bad Schwalbach, die mit allen Ortsteilen angerückt war, gelöscht. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Fassade des Amtsgerichts Bad Schwalbach ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf 100.000,- EUR beziffert.

Die Kirchstraße wurde für der Löscharbeiten gesperrt und kann erst im Laufe des Tages, nach umfangreichen Reinigungs- und Abschleppmaßnahmen, wieder freigegeben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

