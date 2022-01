Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei schützte Versammlungen

Kreis Wesel (ots)

Kreisweit fanden auf beiden Rheinseiten am heutigen Montag (31.01.2021) fünf angemeldete Versammlungen und darüber hinaus erneut zwei sogenannte Corona-Spaziergänge statt, die nicht angemeldet waren.

In Moers trafen sich wieder die Spaziergänger am Neumarkt. Der Umzug war angemeldet, gleichwohl wie die stationäre Versammlung "Solidarität der Vielen" am Rathausplatz an der Unterwallstraße.

Das Ordnungsamt überprüfte die Einhaltung der Coronaschutzverordnung. Bedingt durch die Sperrung der Unterwallstraße kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der ebenfalls angemeldete Spaziergang in Rheinberg verlief gleichfalls ohne Zwischenfälle. Auch hier war das Ordnungsamt mit im Einsatz.

In Dinslaken hatten die "Omas gegen Rechts" eine Demonstration angemeldet. Gleichzeitig trafen sich wiederum Menschen zu einem Spaziergang, ohne die Versammlung vorher angemeldet zu haben. In der letzten Woche hatte die Polizei einen Veranstalter ausmachen können, den jetzt ein Strafverfahren erwartet.

Heute konnte die Polizei keinen Verantwortlichen feststellen, daher fertigten die Ordnungshüter ebenfalls eine Anzeige. Zudem musste das Ordnungsamt mehrere Personalien bei den Spaziergängern feststellen, da einige Teilnehmende sich weigerten, eine Maske zu tragen. Die Polizei unterstützte hierbei das Ordnungsamt im Rahmen der Amtshilfe. Die Maskenverweigerer müssen jetzt mit einem Bußgeld vom Ordnungsamt rechnen.

Des Weiteren wurden Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen einen 53-jährigen Mann und gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung an einem Streifenwagen gefertigt.

Die Polizei kann insgesamt aber einen friedlichen Verlauf beider Versammlungen in Dinslaken bestätigen.

In Xanten war eine Demonstration angemeldet worden, die keinerlei Anlass zu Störungen gab.

In der Gemeinde Alpen kam es während des unangemeldeten Spaziergangs zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Auch hier waren Polizei und Ordnungsamt gemeinsam vor Ort.

Die Polizei appelliert nochmals an alle Spaziergänger, die ihre Versammlung bislang nicht angemeldet haben: Ersparen Sie sich Ärger in Form eines Strafverfahrens! Reden Sie mit uns und melden Ihren Spaziergang an! Wer sich auf Recht und Gesetz beruft, muss sich auch selber daran halten!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell