Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Diebe stehlen LEXUS SUV in Diersfordt

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 18.45 Uhr, bis Freitagmorgen, 08.15 Uhr, stahlen Unbekannte einen weißen LEXUS SUV ( Modell RX450H) von einem Grundstück an der Straße Am Jäger. Das Fahrzeug ist zugelassen auf das Kennzeichen WES - O 2711.

Auffällig an dem weißen SUV ist das schwarze Dach, ein Kinderbuggy im Kofferraum und eine Babyschale auf der Rücksitzbank.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

