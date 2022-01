Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrüche in Werkstätten

Wesel (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in eine Kfz-Werkstatt am Schepersweg einzubrechen. Ob sie ins Gebäude gelangten, war zur Zeit der Tatortaufnahme noch unklar.

An der Rudolph-Diesel-Straße stahlen Einbrecher in der Nacht zuvor (von Donnerstag auf Freitag) Werkzeuge aus den Firmenräumen eines Fahrzeugbau-Betriebs.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

