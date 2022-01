Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unfallflucht

Kanariengelber Oldtimer flüchtete von der Unfallstelle

Wesel (ots)

Am Sonntag um 12.55 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau aus Ennepetal mit einem PKW die Straße Esplanade in Fahrtrichtung Lützowstraße. Als sie an der Kreuzung Esplanade / Kreuzstraße anfuhr, hörte sie einen lauten Knall und konnte im Rückspiegel einen kanariengelben Oldtimer erkennen, der ihr offensichtlich aufgefahren war. Der Fahrer des Oldtimers bog jedoch unmittelbar in die Kreuzstraße in Fahrtrichtung Brandstraße ab, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Oldtimers, Unfallzeugen und Personen, die Angaben zu dem auffällig gelben Oldtimer machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

