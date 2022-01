Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrüche

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 17.45 Uhr, kam es zu mindestens drei Einbrüchen.

Am Hainweg hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf und gelangten auf diesem Weg ins Gebäude. Ob sie Beute gemacht hatten, stand am Freitag Abend noch nicht fest.

An der Theresienstraße wurden die Räume einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durchwühlt. Auch hier ist noch unklar, was die Langfinger mitgehen ließen.

Goldschmuck und Elektro-Geräte erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Knappenstraße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell