Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Exhibitionist im "Drive in"

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

Am Samstag gegen 11.25 Uhr befuhr ein 30 bis 35-jähriger Unbekannter den "Drive in" eines Schnellrestaurants an der Klever Straße.

Während die 19-jährige Mitarbeiterin ihm den bestellten Kaffee übergab, zeigte sich der Autofahrer der Bedienung in schamverletzender Weise.

Der Täter fuhr einen schwarzen Geländewagen der Marke Mitsubishi und kann wie folgt beschrieben werden:

30-35 Jahre alt, schlank, kurze, hellbraune oder blonde Haare, trug eine Jeanshose und einen blauen Pullover.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02841 / 171-0 bei der Polizeiwache in Moers zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell