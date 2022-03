PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Weiterer Zeugenaufruf nach Fahrzeugbränden in Bad Schwalbach +++ Autoaufbrecher erbeuten Handtaschen +++ Katalysator abmontiert und gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Weiterer Zeugenaufruf nach Fahrzeugbränden in Bad Schwalbach, Bad Schwalbach, Kirchstraße, 30.03.2022, 00.20 Uhr

(pl)Nachdem es in der Nacht zum Mittwoch in der Kirchstraße in Bad Schwalbach zum Brand von drei Fahrzeugen kam, wendet sich die Wiesbadener Kriminalpolizei nun mit einem weiteren Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Wie bereits berichtet, gerieten in der Nacht sowohl ein Opel als auch ein mehrere Meter entfernter Lkw in Brand. Der brennende Lkw fing an zu rollen und stieß gegen einen geparkten Lieferwagen, der dann ebenfalls Feuer fing. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Fassade des Amtsgerichts Bad Schwalbach ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach den bisherigen Brandursachenermittlungen geht die Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Ersten Zeugenhinweisen zufolge soll unmittelbar vor dem Brandgeschehen eine Gruppe Jugendlicher an der Tatörtlichkeit gesehen worden sein. Die Jugendlichen oder aber Personen, die Hinweise zu der Gruppe geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Darüber hinaus suchen die Ermittler weiter nach Personen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht des Brandes gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 entgegengenommen.

2. Autoaufbrecher erbeuten Handtaschen,

Taunusstein-Wehen, Watzhahner Straße, 30.03.2022, 14.55 Uhr bis 15.20 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde in Taunusstein-Wehen innerhalb von nur wenigen Minuten ein geparkter Opel von Autoaufbrechern angegangen. Der betroffene Pkw wurde zwischen 14.55 Uhr und 15.20 Uhr in der Watzhahner Straße abgestellt und zwei Handtaschen im Fahrzeug zurückgelassen. Die Täter nutzen die Gelegenheit, schlugen ein Seitenfenster des Wagens ein und schnappten sich die beiden Handtaschen mit den darin befindlichen Wertsachen. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Katalysator abmontiert und gestohlen, Idstein, Hertastraße, 25.03.2022, 11.30 Uhr bis 30.03.2022, 10.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es zwischen vergangenen Freitag und Mittwochvormittag in der Hertastraße in Idstein auf den Katalysator eines dort abgestellten Opel Astra abgesehen. Die Täter montierten den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

