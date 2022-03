POL-KLE: Bedburg-Hau-Hasselt - Einbruch in Garage

Kevelaer (ots) - Am Dienstag (1. März 2022) zwischen 12:00 und 16:45 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Gelderner Straße eingedrungen, nachdem sie die Tür zum Wintergarten aufgehebelt hatten. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in dem Haus nach Diebesgut. Genaue Angaben zur Beute waren bislang nicht möglich. Zeugenhinweise zu dem ...

mehr