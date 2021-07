Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Jugendliche am Friedhof angespuckt, geschlagen und getreten

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter im geschätzten Alter von 25 bis 30 Jahren soll am Mittwoch gegen 18:45 Uhr am Friedhof in der Sudetenstraße in Markgröningen drei jugendliche Mädchen nach einem kurzen Wortgefecht erst angespuckt, dann getreten und geschlagen haben. Die Jugendlichen wurden dabei augenscheinlich nicht verletzt. Der Polizeiposten Markgröningen ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen sich unter Tel. 07145 9327 0 zu melden.

