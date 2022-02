Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeuge stellt Tatverdächtigen nach Taschendiebstahl

Waldbröl (ots)

Dem Eingreifen eines Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 22-Jähriger nach dem Diebstahl einer Handtasche von der Polizei festgenommen werden konnte.

Der Tatverdächtige hatte gegen 11.40 Uhr am Samstag (26. Februar) auf der Kreuzstraße die Handtasche einer 61-Jährigen gestohlen. Die Geschädigte war mit ihrem im Rollstuhl sitzenden Mann auf dem Gehweg der Kreuzstraße unterwegs und hatte die Handtasche in einem am Rollstuhl befindlichen Einkaufskorb abgelegt. Als die Geschädigte kurz abgelenkt war, nutzte der junge Mann die Situation, griff in den Einkaufskorb und rannte mit der Handtasche davon. Kurz darauf entnahm er aus dem in der Handtasche befindlichen Portemonnaie das Geld und warf die restliche Beute fort.

Ein Zeuge hatte dies jedoch beobachtet und nahm die Verfolgung auf. Er konnte den 22-Jährigen stellen und trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei nahm den in Wiehl wohnenden Tatverdächtigen zunächst vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

