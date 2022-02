Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schmuck gestohlen

Radevormwald (ots)

Durch eine aufgehebelte Terrassentür sind Einbrecher am Donnerstag (24. Februar) in ein Einfamilienhaus in der Kästnerstraße gelangt. Im Tatzeitraum zwischen 14:30 Uhr und 21:30 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf, gingen ins Haus und suchten dort nach Wertgegenständen. Sie fanden Gold- und Silberschmuck, welchen sie mitnahmen. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

