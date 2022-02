Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Getränke aus Schutzhütte

Morsbach (ots)

Unbekannte sind in eine verschlossene Schutzhütte in Morsbach-Überholz eingedrungen. Die Schutzhütte befindet sich in der Verlängerung der Straße "Am Straßenfeld" und wird von dem Verschönerungsverein Überholz genutzt. Die Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang in die abgeschlossene Hütte und entwendeten eine Getränkekiste. Der Einbruch muss sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (23. Februar), 17 Uhr und Donnerstag (24. Februar), 9 Uhr ereignet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell