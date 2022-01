Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Engers

Neuwied (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstagabend (13.01.2022), gegen 20:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Abfahrt der B 42 zum Ortsteil Neuwied Engers. Ein 25-jähriger Mann aus Neuwied nutzte die Ausfahrt und kollidierte in der Ausfahrt mit einem dort quer stehenden PKW. Dieses Fahrzeug war offensichtlich kurz zuvor in der Ausfahrt von der Fahrbahn abgekommen. Durch die Kollision wurde der 25-jährige leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß beider PKW entfernte sich der vormals querstehende PKW über die Alleestraße, in Richtung Engers. Dort konnte das Fahrzeug von einem Zeugen beobachtet werden, wie dieses ohne Licht eine rote Ampel in der Alleestraße überfuhr und schließlich in die Freiherr-von Stein-Straße einbog. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen silbergrauen Minivan, möglicherweise der Marke Nissan, gehandelt haben. Vermutlich wurde durch den Zusammenstoß eine Seitenscheibe des Fahrzeuges zerstört. Es könnte sich um ein Fahrzeug mit ausländischer Zulassung gehandelt haben. Die Polizei Neuwied bittet Zeugen des Unfalles, aber auch Personen die einen derart beschädigten PKW gesehen haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

