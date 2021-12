Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1732) Einbruch in Zoohandlung - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Erlangen (ots)

In der Nacht zum vergangenen Freitag (17.12.2021) ereignete sich ein Einbruch in eine Zoohandlung in Erlangen-Bruck. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Bislang Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 09:15 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume einer Zoohandlung im Kastanienweg ein. Sie entwendeten unter anderem hochwertige Tiere sowie Zubehör für Aquarien.

Die Höhe des Entwendungsschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen übernahm die Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

