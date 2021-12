Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1731) Kirche beschmiert - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.12.2021) beschmierte ein 25-Jähriger eine Kirche im Nürnberger Stadtteil Glockenhof. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Gegen 15:15 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet wie er die Fassade der Peterskirche in der Harsdörfferstraße mit Schriftzügen beschmierte. Eine alarmierte Streifenbesatzung konnte den Mann an der Tatörtlichkeit antreffen und festnehmen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens in noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der Identitätsüberprüfung des Mannes, stellte sich heraus, dass gegen den 25-Jährigen zudem noch ein Haftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg bestand.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti strafrechtlich verantworten. Der Mann wurde aufgrund des bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell