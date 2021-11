Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallfluchten in Herborn, Burg und Dillenburg + Unfall unterhalb von Greifenstein + Audiräder in Wetzlar geklaut + In Rewe und Gaststätte eingebrochen + Vandalen an Leuner Grillhütte +

Dillenburg (ots)

Unfallfluchten in Herborn und Herborn-Burg -

Nach Unfallfluchten in der Herborner und der Burger Hauptstraße bittet der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei um Mithilfe. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Am Mittwoch vergangener Woche (03.11.2021) parkte in der Herborner Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 97, ein blauer BMW X3. Zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr prallte der Unfallfahrer vermutlich beim Ausparken gegen die Front des SUV und ließ am Kühlergrill einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zurück.

In der Burger Hauptstraße, an der Kreuzung zum Bürgerhaus und zu Beginn des Radweges, beschädigte ein Unbekannter einen auf den dortigen Parkplätzen abgestellten Audi. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der graue Q3 am 31.10.2021 (Sonntag), zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrertür beschädigt wurde. An der Tür blieben Kratzer und eine Delle zurück. Die Reparatur wird etwa 2.000 Euro kosten.

Dillenburg: In Kurve Bus touchiert und weitergefahren -

Die Dillenburger Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht in der Frohnhäuser Straße um Mithilfe. Am Donnerstag (04.11.2021), gegen 10.50 Uhr durchfuhr vom Bahnübergang kommend ein Gelenkbus eine Kurve. Hierbei kam es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Busfahrer bemerkte erst später einen Schaden an seinem Bus. An der Schadenstelle entdeckten Polizisten rote Fremdfarbe. Die Ermittler suchen nun nach dem roten Fahrzeug, das einen frischen Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite aufweisen muss. Hinweise zu dem Wagen oder dessen Fahrer nehmen die Dillenburger Polizisten unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Unfallflucht in der Mittelfeldstraße -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem schwarzen Chrysler zurückließ. Der "Freemont" parkte zwischen dem 03.11.2021 (Mittwoch), gegen 17.00 Uhr und dem 04.11.2021(Donnerstag), gegen 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 19. Beim Ein- oder Ausparken prallte der Unbekannte gegen die hintere Stoßstange des SUV und ließ Kratzer zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Greifenstein: Gegen Baum geknallt -

Mit jeweils leichten Verletzungen mussten die Insassen eines verunglückten Ibizas am Samstagabend (06.11.2021) im Dillenburger Krankenhaus behandelt werden. Eine 26-jährige Staufenbergerin verlor gegen 19.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Greifenstein und Edingen die Kontrolle über ihren Seat, geriet von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der Unfallfahrerin und ihres 30-jährigen Mitfahrers aus Bochum. Die Schäden an dem Wagen können noch nicht beziffert werden. Der Ibiza war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Wetzlar-Hermannstein: Räder abmontiert -

Unbekannte Diebe bockten am Wochenende zwei Neufahrzeuge eines Autohändlers in der Hermannsteiner Straße hoch und ließen die Rad-Sätze mitgehen. In der Nacht von Samstag (06.11.2021) auf Sonntag (07.11.2021) suchten die Täter das Gelände auf, machten sich an den beiden Audi Q8 zu schaffen und montierten die beiden 23 Zoll - Rad-Sätze im Wert von rund 12.000 Euro ab. Zeugen, die die Täter zwischen 22.30 Uhr und 12.30 Uhr beobachteten oder denen im Bereich des Autohändlers im Zusammenhang mit dem Diebstahl Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Nauborn: Einbruch zielt auf Zigaretten -

Mit einer unbekannten Menge an Zigarettenschachteln sowie Bargeld suchten Einbrecher in der Artur-Herzog-Straße das Weite. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen REWE-Markt brachen Kassen auf und griffen sich die Zigaretten. Hierbei lösten sich den Einbruchalarm aus. Umgehend machten sich mehrere Streifen der Wetzlarer Polizei auf den Weg und durchsuchten das Gebäude. Allerdings hatten die Diebe dieses bereits wieder verlassen. Die Aufbruchschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am frühen Sonntagmorgen (07.11.2021), gegen 02.30 Uhr Personen oder Fahrzeuge am Rewe-Markt beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Gaststätte durchwühlt -

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende eine Gaststätte in der Silhöfer Straße auf. Am frühen Samstagmorgen (06.11.2021), zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür auf und durchwühlten den Thekenbereich. Ihnen fiel unter anderem Bargeld in nicht bekannter Höhe in die Hände. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird etwa 400 Euro kosten. Hinweise erbitten die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun: Vandalen an der Grillhütte -

Die Grillhüte in der Ahornstraße rückte am Sonntagmorgen (07.11.2021) in den Fokus unbekannter Vandalen. Im Zeitraum von 03.30 Uhr bis etwa 09.45 Uhr beschädigten die Täter einen Fahnenmast, ein Vogelhäuschen sowie eine Straßenlaterne. Zudem ließen sie eine Fahne und Glühbirnen mitgehen. Die Höhe der Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

