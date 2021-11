Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Farbschmierereien im Stadtgebiet + Trickdiebin erbeutet Tageseinnahmen + VW Golf in Niederscheld gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger- Farbschmierereien im Stadtgebiet

Mit roter Ölkreide schmierten Unbekannte im Haigerer Stadtgebiet. Zwischen Mittwochabend (03.11.2021), 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen (04.11.2021), 05:50 Uhr malten die Vandalen die Zahlen 1312 und 57 an die Hauseingangstür des Polizeipostens in der Burgstraße. Auch an einem Schaukasten und Verteilerkästen am Marktplatz ließen die Schmierfinken ihre Werke zurück. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Der Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet Hinweise. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg- Trickdiebin erbeutet Tageseinnahmen

Geschickt lenkte eine unbekannte Diebin den Gaststättenbetreiber eines Lokals in der Erbsengasse ab und erbeutete eine Geldbörse. Gestern Abend (04.11.2021), gegen 20:15 Uhr betrat die 30-35 Jahre alte, 160 cm große Frau die Lokalität und bat um eine Speisekarte. Offenbar schnappte sie sich in einem günstigen Moment der Ablenkung die Geldbörse mit den Tageseinnahmen von der Bedientheke. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei fragt: Wem ist die osteuropäisch aussehende Frau mit rundem Gesicht und dunklen, langen, zum Zopf gebundenen, Haaren aufgefallen. Sie war bekleidet mit einer olivfarbenen Daunenjacke, braunem Kapuzenpullover, einer enganliegenden Hose und auffällig gelben Sneaker mit goldenem Glitzer. Sie trug eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: VW Golf in Niederscheld gestohlen

Zwischen Mittwochabend (03.11.2021) und Donnerstagmorgen (04.11.2021) stahlen Unbekannte einen grauen VW Golf im Mittelweg. Die Diebe schlugen zwischen 23:30 Uhr und 06:30 Uhr zu. Der Schaden wird mit 2.500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Mittelweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

