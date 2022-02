Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Gummersbach (ots)

Am Donnerstagabend (24. Februar) haben Unbekannte in der Gummersbacher Innenstadt einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts geworfen. Das Bekleidungsgeschäft befindet sich in der Schützenstraße. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme um 20 Uhr lagen noch keine Hinweise auf Tatverdächtige vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

