Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hunde beim Abbiegen übersehen

Engelskirchen (ots)

Augenscheinlich unverletzt haben zwei Hunde einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend (24. Februar) in Engelskirchen überstanden; der beteiligte Autofahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Gegen 21.25 Uhr war ein 68-jähriger Autofahrer aus Engelskirchen von der Leppestraße aus in die Straße Rommersberg abgebogen. Bei schlechten Sichtbedingungen durch Schneeregen und Dunkelheit übersah er dabei einen Fußgänger, der mit seinen Hunden gerade die Straße Rommersberg im Bereich der dortigen Querungshilfe überquerte. Obwohl bei dem Zusammenstoß mit den Hunden ein Scheinwerferglas zu Bruch ging, überstanden die Hunde den Aufprall scheinbar unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von etwas über ein Promille an, was zur Entnahme einer Blutprobe führte.

