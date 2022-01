Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Glatteis ringt Radfahrerin nieder

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin in Gescher. Die 57 Jahre alte Gescheranerin war gegen 11.45 Uhr auf dem Stationsweg unterwegs, als sie aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihre Fietse verlor und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

