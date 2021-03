Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen-St.Hubert (ots)

Unbekannte scheiterten direkt an zwei Terrassentüren

Die Unbekannten versuchten in der Zeit von Samstag, 06.03.2021, 13:00 h und Sonntag, 07.03.2021, 13:00 h zum Glück vergeblich gleich zwei Terrassentüren eines Einfamilien-Reihenhauses an der Antoniusstraße aufzuhebeln. Hinweise werden an die Krimninalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (190)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell