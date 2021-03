Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Nettetal - Leuth (ots)

Am Samstag, 06.03.2021, zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher an der Haustür einer Doppelhaushälfte, auf der Lomstraße. Die Eingangstür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand und die Täter flüchteten, ohne in die Wohnung gelangt zu sein. Hinweise bitte an die Polizei Viersen, Telefon Nummer 02162 377 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell