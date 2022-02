Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Bergneustadt (ots)

Auf der Kölner Straße in Bergneustadt ist am Donnerstagvormittag (24. Februar) ein Rollerfahrer auf einen vorausfahrenden Kia aufgefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 11.05 Uhr war die Fahrerin eines schwarzen Kia Sportage auf der Kölner Straße in Richtung Bergneustadt-Zentrum unterwegs, als sie kurz nach der Einfahrt zum Edeka-Markt wegen stockenden Verkehrs abbremsen musste. Der Fahrer eines nachfolgenden Motorrollers bemerkte dies offenbar zu spät, fuhr auf das Heck auf und stürzte. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, stand er unvermittelt wieder auf, setzte sich auf seinen Roller und fuhr über den Gehweg in Richtung Bergneustadt davon. In der Eile konnte die Geschädigte nur noch erkennen, dass es sich um einen roten Roller gehandelt hat. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell