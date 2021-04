Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Havariertes Sportboot Goldgrund Germersheim

Germersheim (ots)

Am 02.04.2021, gegen 09:15 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizeistation Germersheim über ein havariertes Sportboot im Bereich des Goldgrundes in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen an der Unfallörtlichkeit waren bereits ein Großaufgebot an DLRG, Feuerwehr, Katastrophenschutz und der Wasserschutzpolizei Karlsruhe vor Ort, welche mit Rettungs- und Bergungsaufgaben sowie der Wahrschau und Absicherung der Unfallörtlichkeit beschäftigt waren. An Bord des Sportbootes befand sich eine fünfköpfige Familie, welche unverletzt auf ein Boot der Feuerwehr übersteigen konnten. Durch den Aufprall entstand eine Leckage im Schiffsrumpf, sodass Wasser in den Maschinenraum eindrang und das Boot zu sinken drohte. Die Feuerwehr konnte den Rumpf behelfsmäßig abdichten und in der Folge den Maschinenraum leerpumpen. Im Anschluss wurde das Sportboot durch das WSA in den gegenüberliegenden Hafen geschleppt werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell