Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Segelboote in Brand

Koblenz (ots)

Am 26.03.2021 gerieten in Koblenz bei einem ortsansässigen Yachtclub am Moselstausee fünf Segelboote in Brand. Die Boote wurden dabei zum Teil komplett zerstört. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber sicherlich im mittleren fünfstelligen Bereich. Was den Brand verursacht hat steht ebenfalls noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu laufen jedoch noch.

