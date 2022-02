Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei informiert zusammen mit der VHS Oberberg über Einbruchschutz und Internetsicherheit

Oberbergischer Kreis (ots)

Einbruchschutz und Internetsicherheit stehen im Fokus von Online-Veranstaltungen, die die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis gemeinsam mit der Volkshochschule Oberberg am 5. und 19. März anbietet.

Bei der Veranstaltung am Samstag, 5. März, dreht sich von 10 bis 12 Uhr alles um das Thema "Sicher wohnen - Tipps zum Thema Einbruchschutz". Von der Mechanik über die klassische Alarmanlage bis zur Smart Home-Technologie informieren kriminalpolizeiliche Berater über wirkungsvollen Einbruchschutz. Auch das richtige Verhalten und staatliche Fördermittel werden thematisiert.

"Klicks - Momente für Internetnutzerinnen und -nutzer" lautet das Thema am Samstag, 19. März. Denn das Internet hat in viele Bereiche des alltäglichen Lebens Einzug gehalten. Besonders in Zeiten der Pandemie haben sich Kriminelle die digitale Welt zu Nutzen gemacht. Die Referenten der Polizei geben wertvolle Tipps, wie Sie sicherer im World Wide Web unterwegs sind egal, ob beim Online-Banking und Online-Shopping oder bei der Nutzung von Smart-Geräten wie Fernsehern oder Waschmaschinen. Die Veranstaltung findet ebenfalls von 10 bis 12 Uhr statt.

Natürlich stehen die Kriminalbeamten bei den Online-Veranstaltungen auch für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltungen finden in der sogenannten vhs.cloud statt. Alles, was Sie brauchen ist ein internetfähiges Gerät (PC, Tablet oder Smartphone). Anmeldungen sind über die VHS Oberberg online auf www.vhs-oberberg.de oder per E-Mail an info@vhs-oberberg.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

