POL-NE: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Neuss - A 57 A 46 - Autobahnkreuz Neuss-West - Unfallflucht - Fahndung - Zeugen gesucht

Neuss, Düsseldorf (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss teilt hier aufgrund des örtlichen Bezugs den Fahndungsaufruf des Polizeipräsidiums Düsseldorf:

Donnerstag, 10. Februar 2022, 4.40 Uhr

Eine Unfallflucht im Autobahnkreuz Neuss-West löste heute in den frühen Morgenstunden einen größeren Fahndungseinsatz rund um die Unfallstelle aus. Die Polizei fahndet weiter und sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war zur Unfallzeit ein Unbekannter mit einem niederländischen VW Golf GTI aus Richtung Köln kommend auf der A 57 unterwegs. In der Unterführung des Autobahnkreuzes Neuss-West wollte der Fahrer auf die A 46 in Richtung Heinsberg wechseln. Hierbei drehte sich der Pkw in der Unterführung und "schlug" in der Betonmauer ein. Das stark beschädigte Fahrzeug blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Glücklicherweise fuhren keine weiteren Fahrzeuge in die Unfallstelle. Der Fahrer nahm nach dem Aufprall sofort Reißaus und verschwand in der Dunkelheit. Eine Fahndung der Neusser und Düsseldorfer Polizeikräfte mit Unterstützung der Neusser Feuerwehr verlief ohne Erfolg. Im Fußraum des Pkw wurde ein halb angerauchter Joint gefunden. Der Golf wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise eine verdächtige Person rund um die Unfallstelle am Neusser Stadtrand gesehen haben, sich bei Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0 zu melden.

