POL-PDNW: Roller entwendet

Am gestrigen Freitag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr wurde in der Retzerstraße in Freinsheim ein roter Roller entwendet. Das Zweirad wurde im Hof geparkt. Bei Rückkehr zum Kraftrad stand dieses nicht mehr auf dem Parkplatz. Die Schlüssel befanden sich jedoch beim 60-jährigen Eigentümer. Der rote Roller der Marke Peugeot weist aufgrund altersbedingter Mängel Alleinstellungsmerkmale auf. Die Halterung des Helmkoffers ist z.B. abgerissen, die Gehäuse der Blinker vorne sind angekratzt.

Hinweise zum Verbleib oder bei Sichtung des Fahrzeugs bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

