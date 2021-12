Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots)

Am Samstag, 18.12.2021 gegen 01:20 Uhr wurde der Fahrer eines Smart in der Obersülzer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Fahrzeugführers nahmen die Beamten starken Atemalkoholgeruch wahr. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell