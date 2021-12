Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Gartenhaus

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum vom 12.12.21 bis 16.12.21 drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Schrebergartenlage Am Schmittengraben ein. Im Gartenhaus entwendeten sie Elektrogeräte und alkoholische Getränke. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Bei der Tatortaufnahme wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden. Die Polizei Grünstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

