Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Spiegel abgefahren und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.12.2021 gegen 06:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 16 in Höhe Wachenheim zu einem Verkehrsunfall bei dem der Verursachte flüchtete. Der Fahrer eines VW Golf befuhr die K16 in Richtung Wachenheim. Kurz vor dem Campingplatz kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Da dieser zu weit nach links in Richtung Fahrbahnmitte fuhr, kam es zu einer Berührung mit dem linken Außenspiegel des VW Golf. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es soll sich um einen größeren Mittelklassewagen gehandelt haben, mehr ist nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell