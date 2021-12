Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Grünstadt (ots)

Am Samstag, 18.12.2021 gegen 01:00 Uhr wurde ein Audi in der Leininger Straße in Grünstadt durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei der 23-jährigen Fahrerin fest. Ein anschließender Test verlief positiv auf Kokain. Der jungen Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ihr wurde ein Blutprobe entnommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw, welcher dem 24-jährigen Beifahrer gehört, wurden geringe Mengen Kokain und Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Hinsichtlich der aufgefundenen Drogen richten sich die Ermittlungen gegen den Beifahrer, welcher ebenfalls mit einer Strafanzeige zu rechnen hat.

